Allerta meteo gialla nella provincia etnea | temporali e venti di burrasca in arrivo

La Protezione civile siciliana ha emesso un’allerta gialla in tutta l’isola. Temporali e venti forti sono in arrivo, con particolare attenzione sulla costa ionica e l’area di Catania. Le condizioni meteo peggiorano, e le autorità invitano a restare vigili.

Le previsioni indicano condizioni di rischio idrogeologico dovuto a temporali, fino alle ore 24:00 di domani, 12 febbraio Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha emesso un avviso di allerta meteo gialla segnalando un peggioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà l'intera isola, con particolare attenzione alla costa ionica e all’area catanese. Le previsioni indicano condizioni di rischio idrogeologico dovuto a temporali, fino alle ore 24:00 di domani, 12 febbraio. Sono previste piogge da isolate a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o breve temporale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Protezione Civile Siciliana

Le Marche si preparano a vivere giorni di forte maltempo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Protezione Civile Siciliana

Argomenti discussi: Protezione civile, allerta meteo gialla per criticità idraulica, dalla mezzanotte di giovedì 5 febbraio, alla mezzanotte di venerdì 6; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania; Maltempo a Roma: temporali in arrivo e allerta meteo gialla per le prossime ore; Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna: pioggia, vento e rischio idrogeologico.

Meteo, allerta arancione e gialla il 12 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolteDoppia allerta meteo arancione e gialla il 12 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le zone interessate. meteo.it

Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporaliForte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L’allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Leggi tu ... fanpage.it

Doppia Allerta Meteo in Campania - facebook.com facebook

Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti x.com