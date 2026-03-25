Non solo didattica tradizionale e soprattutto scuole come spazi da vivere totalmente. Anche nelle ore meno tradizionalmente dedicate alla frequentazione del popolo degli studenti. Torna anche quest’anno l’iniziativa " Notte del liceo classico " cui aderisce anche il nostro liceo. Dodicesima edizione, una tra le più importanti iniziative dedicate alla valorizzazione degli studi classici nel panorama scolastico e culturale italiano ( nottenazionaleliceoclassico.it; anche su Facebook e Instagram), la "Notte nazionale del liceo classico" è stata ideata dal professor Rocco Schembra, ricercatore di Filologia classica all’Università di Torino ed è promossa e organizzata dall’Associazione Temenos – Recinto Classico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venerdì torna la "Notte del liceo Classico"

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Torna la Notte Nazionale del Liceo Classico

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