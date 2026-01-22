Il Liceo Classico Pansini di Napoli torna a casa | la sede storica al Vomero pronta a riaprire dopo 3 anni

Il Liceo Classico Pansini di Napoli, dopo tre anni, si prepara a riaprire la propria sede storica al Vomero, prevista per l'anno scolastico 2026-2027. Nei prossimi giorni, l’istituto organizzerà un evento per condividere questa importante novità con studenti, famiglie e staff, segnando un momento di ripresa e continuità per una delle istituzioni più consolidate della città.

La riapertura è prevista per l'anno scolastico 2026-2027, ma nei prossimi giorni l'istituto ha organizzato un evento per accogliere la notizia. La sede storica del Pansini, in piazza Quattro Giornate, è chiusa da tre anni a causa di lavori.🔗 Leggi su Fanpage.it

