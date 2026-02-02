Vannacci Nazione Futura presenta ricorso contro logo nuovo partito Futuro Nazionale per somiglianza marchio il Generale | Me ne frego
Vannacci e Nazione Futura si sono rivolti al tribunale per bloccare il nuovo logo di “Futuro Nazionale”. L’accusa: il simbolo e il nome si somigliano troppo e rischiano di creare confusione tra gli elettori. Vannacci commenta con poche parole: “Me ne frego”. La causa si basa sulla tutela di un marchio già esistente e sul possibile rischio di fraintendimento. La decisione ora passa ai giudici.
Secondo quanto illustrato, l’opposizione si fonda sull’elevato rischio di confusione e di somiglianza tra il marchio “Futuro nazionale” e il nome e il simbolo di “Nazione Futura”, oltre che sulla necessità di tutelare un diritto anteriore già acquisito. Vannacci ha liquidato così la vicenda: “Giubil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
