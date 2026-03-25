Dopo il calo di ascolti della terza puntata, seguita la settimana scorsa da 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%%, si conclude stasera su Canale 5 la seconda stagione di Vanina - Un vicequestore a Catania, la miniserie guidata dalla carismatica Giusy Buscemi nei panni di Vanina Guarrasi. Dopo aver risolto il mistero dell'omicidio del viveur Vasco Nocera, stasera Vanina e la sua squadra si troveranno ad affrontare un altro caso e a fare i conti con una vecchia conoscenza. L'appuntamento col gran finale di stagione è per stasera, mercoledì 25 marzo alle ore 21.35 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la quarta e ultima puntata stasera su Canale 5

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Palomar Production. . Vanina non potrebbe mai scegliere tra Giuli e Adri: vuole solo stare accanto ad entrambi. Non perderti il finale di stagione di Vanina - Un vicequestore a Catania. Seconda stagione. Domani 25 marzo, in prima serata su Canale 5 e in str - facebook.com facebook

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