Vanina - Un vicequestore a Catania 2 la terza puntata stasera su Canale 5
Dopo il successo degli scorsi episodi, la prima serata di Canale 5 torna a tingersi di giallo con il terzo appuntamento della serie Vanina - Un vicequestore a Catania 2. La carismatica Giusy Buscemi veste nuovamente la divisa della polizia etnea per affrontare un caso che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso tra le strade di una Sicilia magnetica. L'appuntamento è previsto per stasera, mercoledì 18 marzo alle ore 21:35, con la consueta possibilità di recuperare la puntata o seguirla in tempo reale attraverso il portale streaming Mediaset Infinity. Il nuovo episodio, intitolato La carrozza della Santa, si cala nel cuore pulsante delle tradizioni catanesi: durante i festeggiamenti per Sant’Agata, l'allegria viene squarciata dal macabro ritrovamento di un cadavere all'interno di una delle carrozze del senato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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