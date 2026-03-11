Vanina - Un vicequestore a Catania 2 la seconda puntata stasera su Canale 5

Dopo il buon risultato della settimana scorsa, torna stasera su Canale 5 la serie Vanina - Un vicequestore a Catania 2. La protagonista Giusy Buscemi è pronta a tornare in azione nei panni dell'intrepida poliziotta catanese, in una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena e tensione narrativa. L'appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 11 marzo, alle 21.35 su Canale 5, con la possibilità di seguire l'episodio anche in diretta streaming o on-demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. La seconda puntata della serie, intitolata Il ritrovamento del cappellano, si apre con un enigma inquietante: il ritrovamento di un cadavere in un vecchio hotel abbandonato che, al momento dell'arrivo del vicequestore Guarrasi, sembra svanito nel nulla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

