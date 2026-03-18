Vanina 2 anticipazioni ultima puntata 25 marzo | come finirà tra Vanina e Paolo?

Da ilsipontino.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda stagione di Vanina 2 sta per concludersi e l’ultima puntata, in programma il 25 marzo, promette momenti intensi. La trama si concentra sulle vicende di Vanina e Paolo, i protagonisti che affrontano un possibile epilogo della loro storia. La puntata finale si prepara a svelare come si risolveranno le tensioni tra i due personaggi principali.

La seconda stagione di Vanina 2 si avvia alla conclusione con una puntata che promette emozioni forti e un intreccio narrativo capace di lasciare il pubblico con il fiato sospeso. “Io la odiavo almeno quanto l’aveva amata.” 💔#Vanina pic.twitter.com2rDANtqQDq— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 11, 2026 Il 25 marzo andrà in onda l’episodio finale, un capitolo che intreccia un nuovo caso di omicidio con questioni personali rimaste irrisolte. Quale verità emergerà dalle indagini? Come cambierà il rapporto tra Vanina e Paolo? E quali conseguenze avrà il segreto che verrà alla luce? Scopriamolo insieme. L’ultima puntata di Vanina 2 ruota attorno alla morte di Thomas Ruscica, un ragazzo giovanissimo trovato senza vita nel capanno dello stabilimento balneare dove lavorava. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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