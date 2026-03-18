Vanina 2 anticipazioni ultima puntata di mercoledì 25 marzo 2026
Mercoledì 25 marzo 2026 va in onda l’ultimo episodio della seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, trasmessa da Canale 5. La stagione si compone di quattro appuntamenti settimanali, in programma ogni mercoledì. La serie, con Giusy Buscemi nel ruolo protagonista, è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La narrazione si concentra sulle vicende del vicequestore a Catania.
© US Mediaset Sono quattro gli appuntamenti, in onda ogni mercoledì, che compongono la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie di Canale 5 con protagonista Giusy Buscemi tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Ancora una volta, la vicequestore della mobile dovrà affrontare i fantasmi del suo passato per cercare di arrestare l’ultimo dei responsabili della morte di suo padre. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Vanina 2, anticipazioni quarta e ultima puntata. 2×04 – La Banda dei Carusi: Il giovanissimo Thomas Ruscica, uno dei coraggiosi volontari che aiutavano La Barbera a contrastare il racket della droga a Catania, viene trovato brutalmente ucciso nel capanno dello stabilimento balneare in cui lavorava. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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