Secondo l'ultimo aggiornamento di Transfermarkt, il valore dei giocatori del Milan è aumentato, con particolare incremento nella linea difensiva. La valutazione degli attaccanti invece è diminuita o rimasta stabile. La differenza tra le varie componenti della rosa evidenzia una crescita complessiva, con i reparti difensivi che registrano i maggiori miglioramenti nel valore di mercato.

Come accade ciclicamente ogni stagione, il noto sito 'Transfermarkt' ha aggiornato i valori delle rose di Serie A. Arrivati nella fase finale della stagione in cui ci si gioca ancora tutto, dallo Scudetto, alle qualificazioni alle coppe europee, senza dimenticare la salvezza, andiamo a vedere i dati più interessanti, con particolare focus sul Milan di Massimiliano Allegri. Partendo dal valore delle rose di inizio stagione, spiccano le cadute di tre big del campionato: Napoli, Inter e Juventus. Il Napoli, campione d'Italia in carica, ha perso 79 milioni di euro nei suoi giocatori, complici i tanti infortuni e le brutte prestazioni in campo europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Valore rosa del Milan, chi sale e chi scende: difesa promossa, attacco bocciato

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