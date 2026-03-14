Sondaggi chi sale e chi scende prima del referendum | i numeri parlano chiaro

I sondaggi mostrano chi sta guadagnando terreno e chi invece perde consensi in vista del referendum. La situazione politica italiana si evolve rapidamente con l’approssimarsi di una data importante, che potrebbe cambiare gli assetti dei partiti. I dati raccolti indicano chiaramente quali forze politiche sono in crescita e quali stanno perdendo terreno in questa fase pre-elettorale.

Il quadro politico italiano torna a muoversi mentre si avvicina un appuntamento elettorale che potrebbe influenzare gli equilibri dei partiti. Gli ultimi rilevamenti fotografano un panorama in evoluzione, con alcune forze politiche che mostrano segnali di crescita e altre che registrano un lieve arretramento. La nuova Supermedia AgiYouTrend, che aggrega diversi sondaggi realizzati negli ultimi giorni, mette nero su bianco le tendenze dell’elettorato. Il dato più evidente è che i principali partiti, sia nel campo del centrodestra sia in quello delle opposizioni, perdono qualche decimale rispetto alla settimana precedente. Parallelamente emergono piccoli segnali di ripresa per alcune formazioni minori, mentre una forza politica in particolare registra la crescita più consistente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sondaggi, chi sale e chi scende prima del referendum: i numeri parlano chiaro Articoli correlati Sondaggi politici, chi sale e chi scende tra i partiti a fine 2025Dall'ultimo sondaggio di Termometro politico del 2025 è emerso che Fdi fa un deciso un balzo in avanti, tornando al 30,4%. Sondaggi politici di fine 2025: chi sale e chi scende tra i partitiL’ultimo sondaggio di Termometro Politico, con intenzioni di voto rilevate tra il 16 e il 18 dicembre 2025, fotografa un quadro politico di fine anno... Sondaggio BiDiMedia Marzo: Referendum Giustizia, chi è avanti Tutto quello che riguarda Sondaggi chi sale e chi scende prima... Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, Meloni e Schlein in calo mentre Conte guadagna consenso; Gli ultimi sondaggi sul referendum, il no in vantaggio sul sì anche in uno scenario ad alta affluenza: le rilevazioni di YouTrend per Sky Tg24; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 marzo 2026, tonfo FdI: balzo Pd e M5S, a destra cresce solo la Lega. Sondaggi politici, crolla tutto il centrodestra, giù anche Pd: Vannacci sale al 3,2%, chi è avantiA un mese dall'uscita dell'ex generale dal Carroccio, l'effetto Vannacci continua a farsi sentire, sopratutto su Lega e FdI ... fanpage.it Sondaggi politici, il centrodestra crolla, male anche il Pd: Vannacci sale, chi guadagna votiIl quadro dei sondaggi politici mostra un arretramento generale per i principali partiti del centrodestra, mentre nel campo dell’opposizione si registra una ... thesocialpost.it Sondaggi a sorpresa - facebook.com facebook #piazzapulita Le intenzioni di voto: una diminuzione del centro-destra e un aumento del Pd. IL gradimento dei leader: Giuseppe Conte supera Giorgia Meloni. E Trump I sondaggi della settimanda di Renato Mannheimer (Eumetra). x.com