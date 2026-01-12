Non sono un eroe ho fatto quello che era giusto | il racconto del tassista che ha salvato due 20enni a Pavia

Vincenzo Fimognari, tassista di Pavia, ha condiviso l’esperienza di aver soccorso due giovani di 20 anni inseguiti da sconosciuti nella zona della movida. La sua testimonianza evidenzia come, in situazioni di emergenza, agire con senso di responsabilità possa fare la differenza. Questa vicenda sottolinea l’importanza di intervenire per garantire sicurezza e solidarietà nelle comunità locali.

Il tassista Vincenzo Fimognari ha raccontato la notte in cui ha soccorso due 20enni in fuga, inseguite da 5 sconosciuti nella zona della movida di Pavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due ragazze inseguite nella notte a Pavia, un taxi che si ferma e un uomo che sceglie di aiutare. È Vincenzo Fimognari, 45 anni. Dice di non essere un eroe: «Sono un padre, ho fatto quello che era giusto». E in quelle parole c’è tutto. - facebook.com facebook

