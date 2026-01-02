Gli ustionati mi chiedevano di non lasciarli lì | l'italiano che ha salvato decine di persone a Crans-Montana

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Campolo, italiano residente a Crans-Montana, ha partecipato attivamente ai soccorsi durante l’incendio di Capodanno, riuscendo a salvare almeno dieci giovani. La sua presenza e il suo intervento sono stati fondamentali in un momento di emergenza, motivato dal desiderio di aiutare chi si trovava in difficoltà. Questa testimonianza evidenzia l’importanza di intervenire con solidarietà e determinazione in situazioni critiche.

Paolo Campolo è l'italiano che a Capodanno ha salvato almeno 10 giovani nell’incendio di Crans-Montana: "Dentro era una trappola, ma io pensavo solo che avrebbero potuto essere i miei figli". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

