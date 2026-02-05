In Oman i negoziati tra Iran e Usa anche su missili e milizie

Questa mattina in Oman si svolgono i negoziati tra Iran e Stati Uniti. I colloqui, che si terranno domani, riguardano anche questioni sui missili e le milizie. I prezzi del petrolio sono già in calo dopo l’annuncio ufficiale dell’appuntamento. La situazione resta tesa, e gli investitori osservano con attenzione.

I prezzi del petrolio proseguono in calo dopo l'annuncio ufficiale dei colloqui di domani in Oman tra Washington e Teheran. I colloqui tra Stati Uniti e Iran si concentreranno principalmente sul programma nucleare di Teheran, ma includeranno anche discussioni sui missili balistici e sui gruppi.🔗 Leggi su Today.it

I colloqui tra Iran e Stati Uniti saltano ancora.

Israele mantiene le sue posizioni chiare: se gli Stati Uniti e l’Iran non si impegnano a fermare il suo programma di missili, Tel Aviv non accetterà nessun accordo.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Argomenti discussi: Sale la tensione tra Usa e Iran. Venerdì i negoziati in Oman sul nucleare (Il Fatto del giorno); Negoziati in bilico e minacce di Trump, ma domani in Oman USA e Iran si parleranno - Libano: se gli Usa attacco l'Iran saremo anche noi un bersaglio militare; Iran, le ultime notizie in diretta | Teheran e Washington confermano: colloqui venerdì mattina a Muscat in Oman. Trump: Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato; Axios: l'Iran chiede di spostare i negoziati con gli Usa in Oman, proposto nuovo formato bilaterale.

