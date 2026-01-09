Addio al regime di Khamenei su X | così Elon Musk cambia la bandiera dell’Iran

Su X, Elon Musk ha annunciato un cambiamento nella rappresentazione dell’Iran, sostituendo l’attuale bandiera con il simbolo storico del leone e del sole. La decisione avviene in un contesto di proteste e instabilità nel Paese, segnando un'azione simbolica che richiama il passato pre-rivoluzionario dell’Iran. Questo gesto ha suscitato diverse reazioni, evidenziando il ruolo dei social media nelle dinamiche politiche e culturali attuali.

Via l’emblema rosso della Repubblica Islamica, torna il leone. Mentre le proteste popolari continuano a infiammare l’Iran, il social media X ha deciso di sostituire l’emoji della bandiera iraniana, ripristinando lo storico simbolo del leone e del sole, associato al periodo pre-rivoluzionario del Paese mediorientale. Ad annunciare la novità, di fatto un endorsement all’abbattimento del regime degli Ayatollah al governo dal 1979, è stato Nikita Bier, responsabile del prodotto della piattaforma di proprietà di Elon Musk. Il cambio di bandiera su X. Rispondendo a un utente che chiedeva a lui ed Elon Musk di aggiornare la bandiera dell’Iran, Bier ha colto la palla al balzo: «Dammi qualche ora». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Elon Musk, pubblica una bandiera dell’Italia in fiamme: “Presto scomparirà” Leggi anche: Iran nel caos, Khamenei pronto a fuggire in Russia se il regime cade La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. VIDEO | Addio Brusa la vecia in piazza Bra: divampano le polemiche - facebook.com facebook

