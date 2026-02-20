Uova ritirate dalla vendita | marca e lotto e motivi del richiamo

Il ministero della Salute ha ritirato dal mercato un lotto di uova fresche a causa di un possibile rischio sanitario. La decisione deriva da controlli di routine che hanno evidenziato contaminazioni non conformi agli standard di sicurezza. La marca interessata è stata identificata e il lotto coinvolto è stato immediatamente rimosso dagli scaffali. Nei giorni scorsi, i controlli hanno rilevato tracce di batteri che potrebbero causare problemi di salute. Le autorità invitano i consumatori a verificare i prodotti presenti nelle loro case.

Nuova allerta sul fronte della sicurezza alimentare in Italia. Nella giornata del 19 febbraio, sul sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi e richiami di prodotti alimentari, è comparso un nuovo comunicato che riguarda altri lotti di uova fresche da non consumare. Un avviso che riporta l’attenzione sul tema dei rischi microbiologici e sulla necessità di controllare sempre con attenzione etichette e lotti prima di portare in tavola determinati alimenti. >> Uova ritirate da supermercati e negozi, l’avviso del ministero della Salute: marca, lotto e i motivi del richiamo Il richiamo è stato disposto per un “rischio microbiologico”, come si legge nel comunicato ufficiale, legato alla presenza di microrganismi patogeni, nello specifico salmonella.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

