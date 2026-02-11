Uova ritirate dalla vendita | marca lotto e i motivi del richiamo
Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato alcune uova. La decisione arriva dopo aver rilevato un possibile rischio microbiologico. Le uova sono state segnalate con marca e numero di lotto specifici, e il richiamo serve a prevenire eventuali problemi di salute. Nessun caso di malattia è stato ancora segnalato, ma le autorità preferiscono agire subito.
Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale, segnalando un potenziale rischio microbiologico per i consumatori. L’allerta si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio sulla sicurezza degli alimenti e riguarda alcuni lotti di uova fresche per i quali è stata ipotizzata la presenza di un batterio responsabile di tossinfezioni alimentari. Il richiamo interessa nello specifico uova fresche di categoria A prodotte dall’azienda Avicola Serroni, distribuite sia in cartoni interi sia in confezioni da sei pezzi. L’avviso è stato pubblicato nella sezione dedicata ai richiami alimentari sul sito ufficiale del ministero della Salute, dove sono disponibili tutti i dettagli utili per l’identificazione dei prodotti coinvolti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
