Uova ritirate dalla vendita | marca lotto e i motivi del richiamo

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato alcune uova. La decisione arriva dopo aver rilevato un possibile rischio microbiologico. Le uova sono state segnalate con marca e numero di lotto specifici, e il richiamo serve a prevenire eventuali problemi di salute. Nessun caso di malattia è stato ancora segnalato, ma le autorità preferiscono agire subito.

Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale, segnalando un potenziale rischio microbiologico per i consumatori. L’allerta si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio sulla sicurezza degli alimenti e riguarda alcuni lotti di uova fresche per i quali è stata ipotizzata la presenza di un batterio responsabile di tossinfezioni alimentari. Il richiamo interessa nello specifico uova fresche di categoria A prodotte dall’azienda Avicola Serroni, distribuite sia in cartoni interi sia in confezioni da sei pezzi. L’avviso è stato pubblicato nella sezione dedicata ai richiami alimentari sul sito ufficiale del ministero della Salute, dove sono disponibili tutti i dettagli utili per l’identificazione dei prodotti coinvolti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Uova Ritirati

Il ministero ha emesso un nuovo allarme alimentare e ha raccomandato di non consumare più le uova presenti sul mercato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Uova Ritirati

Argomenti discussi: Rischio salmonella, uova ritirate dal commercio: marca e lotti interessati; Salmonella, uova a rischio ritirate dal commercio: i lotti coinvolti VIDEO; Uova, nuovo richiamo per rischio Salmonella; Uova richiamate dal Ministero della Salute per rischio salmonella, i lotti interessati.

Rischio salmonella, uova ritirate dai supermercati: ecco a quale marca e lotti stare attentiSi consiglia di non consumare il prodotto con il numero di lotto indicato dal Ministero della Salute e di riconsegnarlo al punto vendita dove si ... affaritaliani.it

Uova ritirate per rischio salmonella: ecco i prodotti coinvoltiROMA – Uova ritirate dal mercato per rischio salmonella: il ministero della Salute, nelle scorse ore, ha disposto il ritiro precauzionale di alcuni lotti di uova fresche a causa di un possibile rischi ... dire.it

Rischio salmonella: uova ritirate dal commercio, lotti con scadenza tra 18 e 25 febbraio. - facebook.com facebook

Rischio salmonella, uova ritirate dai supermercati: ecco a quale marca e lotti stare attenti ift.tt/4wvaf5R x.com