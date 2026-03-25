Uova di Pasqua per i bambini di Librino | anche la Lega Navale di Riposto all' iniziativa solidale

In occasione delle festività pasquali, presso la Parrocchia Resurrezione del Signore nel quartiere Librino di Catania si è tenuto un evento dedicato ai bambini. Durante l’iniziativa, sono state distribuite uova di Pasqua e sono stati coinvolti diversi volontari, tra cui membri della Lega Navale di Riposto. La manifestazione ha visto la partecipazione di famiglie e bambini del quartiere.

In vista delle festività pasquali si è svolto, presso la Parrocchia Resurrezione del Signore del quartiere Librino di Catania, un momento di solidarietà dedicato ai più piccoli. L’iniziativa, organizzata dal parroco don Duilio, ha visto la consegna di 140 uova di Pasqua ai bambini della parrocchia, grazie alla generosità di Francesco Messina, dello Spazio Conad, che ha voluto contribuire concretamente a regalare un sorriso ai giovani parrocchiani. Alla manifestazione hanno collaborato la Lega Navale Italiana della Sezione di Riposto, che ha partecipato alla consegna con i componenti del Consiglio Direttivo, la socia Sarita Giuffrè, vice prefetto, e l’associazione Centro Azione Donna, con la presidente Luana Ilardo, che hanno condiviso con entusiasmo questo momento di vicinanza e attenzione verso il territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Uova di Pasqua per i bambini di Librino: anche la Lega Navale di Riposto all'iniziativa solidale Articoli correlati Leggi anche: Villaggio delle uova di pasqua all’Emporio solidale Pasqua 2026, iniziativa solidale per la Lotta al Neuroblastoma: a sostegno anche Braccialetti Rosa e Salus Medical Center con un eventoCon l'avvicinarsi della Pasqua, l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS rinnova il suo impegno a favore della ricerca scientifica... Tutti gli aggiornamenti su Uova di Pasqua per i bambini di Librino... Temi più discussi: La top 10 delle Uova di Pasqua incrociata con i vincitori degli Oscar del cioccolato 2026; Uova di Pasqua con sorpresa: più care e più piccole; Uova di Pasqua 2026, 10 idee da comprare e regalare. FOTO; Uova di Pasqua AIL. Pasqua 2026: le uova solidali più belle da comprare e regalare (e le cause che sostengono)Uova di Pasqua solidali 2026: AIL, AIRC, WWF, Croce Rossa e non solo. Scopri come trasformare il regalo più tradizionale in un gesto che fa davvero la differenza. greenme.it Uova di Pasqua 2026, le migliori creazioni artigianali di cioccolatoScopri le uova di Pasqua 2026 artigianali più interessanti: cioccolato fondente, al latte e creazioni creative firmate dai migliori maestri. italiangourmet.it L'ira dei consumatori contro la shrinkflation: uova di Pasqua più care, ma anche più piccole https://risparmio.tiscali.it/rubriche/articoli/uova-di-Pasqua-piu-care-ma-anche-piu-piccole - facebook.com facebook