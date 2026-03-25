Uomo nudo sale sulle auto il video fa il giro del web

Un uomo senza vestiti ha corso lungo la circonvallazione di una città, salendo su diverse auto in transito. Alcune vetture sono state danneggiate durante l’episodio, che è stato ripreso e condiviso sui social media. La Polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Reggio Emilia, 25 marzo 2026 - Un uomo completamente nudo che corre per la circonvallazione della città, salendo sulle auto (alcune di queste sono state danneggiate). Non è un video creato dall'intelligenza artificiale o un videogioco americano stile Gta, ma è quanto realmente accaduto poco dopo le 13,30 in centro a Reggio Emilia. Diversi automobilisti e passanti hanno filmato la surreale scena, quasi non credendo ai loro occhi. L'uomo, giovane, di carnagione olivastra e dal fisico statuario, sembra che provenisse dalla zona stazione. Ha attraversato l'incrocio all'altezza di piazzale Tricolore e si è messo a correre, salendo pure su diverse auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uomo nudo sale sulle auto, il video fa il giro del web Articoli correlati Soccorre un uomo caduto in acqua ma si infortuna. Il video fa il giro del webNel tentativo di salvare un uomo finito nelle acque gelide del lago , è caduto rovinosamente sul lungolago di Como finendo a sua volta in acqua e... GF VIP, una concorrente avrebbe bestemmiato: il VIDEO fa il giro del web, squalifica in arrivo?Nel mondo del Grande Fratello VIP basta una frase sfuggita nel momento sbagliato per scatenare un caso mediatico. Daytona Bike Week 2026 Teil 2 | XXL Rundgang am Speedway