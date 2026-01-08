Teatro e solidarietà Grande serata al Funaro per i giovani palestinesi

Sabato al Funaro di Pistoia si svolge una serata speciale dedicata alla solidarietà, unendo teatro e letteratura. L’evento, intitolato

Teatro e letteratura si alleno per solidarietà. Succede per la serata speciale di sabato al Funaro di Pistoia con "M-Oliere ed altre stoviglie francesi", una nuova avventura tra teatro e letteratura di Massimiliano Barbini, prodotta da Teatri di Pistoia. Il ricavato andrà a favore della campagna natalizia di sostegno allo studio per giovani palestinesi promosso da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con l’Università di Firenze, la Comunità Islamica di Firenze e Toscana, il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. L’appuntamento è alle e 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

