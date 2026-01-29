Scoppia il gossip a Uomini e Donne c’è un accordo segreto tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti?

Il gossip a Uomini e Donne non si ferma. Da quando Ciro Solimeno è entrato nel programma come tronista, le voci su di lui sono aumentate, ma ora si parla anche di un accordo segreto con Alessia Antonetti. I rumors circolano tra gli spettatori e i fans, ma nessuno ha ancora conferme ufficiali. Ciro e Alessia sono al centro dell’attenzione, e il loro rapporto continua a far discutere.

Da quando ha intrapreso il suo percorso come tronista di  Uomini e Donne,  Ciro Solimeno  è stato spesso al centro dei pettegolezzi. L’ex fidanzato di  Martina De Ioannon,  infatti, ha fatto delle rivelazioni sul percorso con la tronista romana ammettendo di aver ingannato tutti, chattando e poi incontrandola di nascosto dalla redazione qualche mese prima della scelta. Ciro è poi finito al centro dell’attenzione a causa di una delle sue corteggiatrici ovvero  Alessia Antonetti,  che sin da subito ha raccontato di averlo notato nella palestra che frequentano entrambi. Mentre arrivano  segnalazioni anche sull’altra corteggiatrice Alessia Messina, che nelle prossime puntate sarà la protagonista del primo bacio di Ciro dall’inizio del suo trono, ne arriva una anche su  Alessia Antonetti  e questa volta non passa in sordina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

In occasione della registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha condiviso il suo primo bacio con Alessia Messina.

