Uomini e Donne Sara sceglie | interviene la sorella di Matteo Stratoti

Da anticipazionitv.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne entra nel vivo con il trono di Sara Gaudenzi, arrivata al rush finale con due soli corteggiatori rimasti: Matteo Stratoti e Alessio Rubeca. Nelle ultime ore, però, il percorso che sembrava destinato a chiudersi senza scosse è stato travolto da una tensione improvvisa in studio, tra reazioni sopra le righe e un pubblico acceso. Anche la sorella di Matteo, ha reagito sui social scrivendo parole fortissime. Gesto fortissimo di Matteo dopo la scelta di Sara Uomini e Donne: la fine del trono di Sara Gaudenzi. Il trono di Sara Gaudenzi era arrivato a un punto chiaro: restavano solo Matteo Stratoti e Alessio Rubeca, entrambi ancora in corsa e apparentemente pronti a giocarsi tutto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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