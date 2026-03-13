Uomini e Donne Sara sceglie | interviene la sorella di Matteo Stratoti

Uomini e Donne entra nel vivo con il trono di Sara Gaudenzi, arrivata al rush finale con due soli corteggiatori rimasti: Matteo Stratoti e Alessio Rubeca. Nelle ultime ore, però, il percorso che sembrava destinato a chiudersi senza scosse è stato travolto da una tensione improvvisa in studio, tra reazioni sopra le righe e un pubblico acceso. Anche la sorella di Matteo, ha reagito sui social scrivendo parole fortissime. Gesto fortissimo di Matteo dopo la scelta di Sara Uomini e Donne: la fine del trono di Sara Gaudenzi. Il trono di Sara Gaudenzi era arrivato a un punto chiaro: restavano solo Matteo Stratoti e Alessio Rubeca, entrambi ancora in corsa e apparentemente pronti a giocarsi tutto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne: Matteo Stratoti fa discutere dopo la scelta di Sara GaudenziMatteo Stratoti è tornato sui social dopo la scelta di Sara Gaudenzi nella puntata di Uomini e Donne registrata poche ore fa.

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Temi più discussi: Uomini e Donne, Matteo Stratoti si commuove parlando del passato ma spunta una Segnalazione shock: sta mentendo?; Rissa a Uomini e Donne, Matteo difeso dalla sorella: Non è un violento, merita rispetto; La fragilità di Matteo a Uomini e Donne, scoppia in lacrime per Sara: Mi stavo aprendo per una donna; Uomini e Donne, anticipazioni dell'11 marzo: rissa sfiorata nel dietro le quinte, Sara ha un malore.

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«Il pubblico sta letteralmente chiedendo che io sia il prossimo tronista». Dopo la scelta di Sara Gaudenzi, che durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne ha preferito Alessio Rubeca a Matteo Stratoti, molti spettatori si sono schierati a favore di Matteo. S - facebook.com facebook