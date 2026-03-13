Uomini e Donne | Sara sceglie Alessio Matteo escluso

Durante la registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca come suo corteggiatore, lasciando lo studio con lui. Nel corso dell’evento, Matteo è stato escluso dalla decisione della tronista. La scena si è conclusa con la coppia formata da Sara e Alessio che ha abbandonato il set insieme.

La scelta di Sara Gaudenzi ha segnato una svolta drammatica nel palinsesto di Uomini e Donne, portando la tronista romana a uscire dallo studio insieme ad Alessio Rubeca. La decisione, presa oggi 12 marzo durante le registrazioni, si inserisce in un contesto di forte tensione emotiva scatenata dalle dinamiche tra i pretendenti Matteo Stratoti e Ciro. L’evento si è verificato dopo una registrazione precedente caratterizzata da comportamenti aggressivi che hanno costretto gli organizzatori a separare i protagonisti per evitare escalation pericolose. Il quadro degli eventi mostra come la competizione affettiva abbia raggiunto livelli critici, con la tronista che ha subito un malore fisico a causa dello stress accumulato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

