Durante la registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca come suo corteggiatore, lasciando lo studio con lui. Nel corso dell’evento, Matteo è stato escluso dalla decisione della tronista. La scena si è conclusa con la coppia formata da Sara e Alessio che ha abbandonato il set insieme.

La scelta di Sara Gaudenzi ha segnato una svolta drammatica nel palinsesto di Uomini e Donne, portando la tronista romana a uscire dallo studio insieme ad Alessio Rubeca. La decisione, presa oggi 12 marzo durante le registrazioni, si inserisce in un contesto di forte tensione emotiva scatenata dalle dinamiche tra i pretendenti Matteo Stratoti e Ciro. L’evento si è verificato dopo una registrazione precedente caratterizzata da comportamenti aggressivi che hanno costretto gli organizzatori a separare i protagonisti per evitare escalation pericolose. Il quadro degli eventi mostra come la competizione affettiva abbia raggiunto livelli critici, con la tronista che ha subito un malore fisico a causa dello stress accumulato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomini e Donne: Sara sceglie Alessio, Matteo escluso

Articoli correlati

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca: la reazione social di Matteo Stratoti accende il gossipChi ha scelto Sara Gaudenzi a Uomini e Donne Alessio Rubeca arriva a Uomini e Donne in un momento delicato per il trono di Sara Gaudenzi, rimasto...

Uomini e Donne anticipazioni: Cinzia resta in studio, Sara sorprende Alessio e MatteoTina Cipollari e Gianni Sperti chiedono a Cinzia di lasciare il Trono Over, ma la dama resta seduta e determinata, mentre Sara porta Matteo in...

Contenuti utili per approfondire Uomini e Donne Sara sceglie Alessio...

Temi più discussi: Sara: Volevo vedere Alessio ma sono venuta da te, Matteo! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del 2 e del 3 marzo; Uomini e donne, Sara ha scelto: le anticipazioni; Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per Matteo.

Uomini e Donne, sorpresa finale nell'ultima puntata: Sara Gaudenzi fa la sua sceltaSara Gaudenzi a Uomini e Donne: la tronista conclude il suo percorso scegliendo il fidanzato dopo settimane di emozioni e scontri. notizie.it

Scelta a sorpresa: Sara Gaudenzi esce con Alessio Rubeca da Uomini e DonneScopri perché la scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne ha scatenato dubbi, critiche e discussioni sui social ... notizie.it

Lettera ai mercanti di morte: «Abbiate un sussulto, tornate uomini» Il cardinale Battaglia: il mondo sembra aver imparato il nuovo linguaggio di Caino, ma la pace può ancora salvarvi Noi, Chiesa del Vangelo, non taceremo Mimmo Battaglia x.com

"Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante" - Elisabetta Canalis - facebook.com facebook