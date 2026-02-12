Teatro giocoleria e illusionismo Tre giorni con il Buskers Festival

Tre giorni di spettacoli nel cuore Adriatico. Il Carnevale trasforma il centro di questa città in un grande palcoscenico all’aperto, con artisti di strada che si esibiscono tra giocolieri, illusionisti e musicisti. La gente si ferma a osservare le esibizioni, coinvolta dall’energia e dalla spontaneità degli artisti. Strade e piazze si riempiono di colori e musica, creando un’atmosfera di festa e divertimento per grandi e bambini.

L’atmosfera di Carnevale entra nel Cuore Adriatico che si trasforma in un palcoscenico animato da spettacoli dal vivo. Il "Cuore Adriatico Buskers Festival", infatti, prende ispirazione dall’universo dei buskers, vale a dire gli artisti capaci di creare un rapporto diretto e immediato con il pubblico, trasformando i luoghi del quotidiano in spazi di meraviglia, poesia e partecipazione. Perciò, all’interno del centro commerciale di Civitanova, ci saranno spettacoli itineranti e performance in postazione fissa, pensate per coinvolgere famiglie, bambini e un pubblico trasversale nel clima festoso del Carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro, giocoleria e illusionismo. Tre giorni con il Buskers Festival Approfondimenti su Buskers Festival Illusionismo, incanto e spettacolo: a Milano torna il festival della magia Dal 2 al 6 gennaio, il Teatro Manzoni di Milano ospita l’ottava edizione del Festival Internazionale della Magia, un evento imperdibile per gli amanti dell’illusionismo e dello spettacolo. Camposano Buskers Festival, la città diventa palcoscenico a cielo aperto Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Buskers Festival Argomenti discussi: Teatro, giocoleria e illusionismo. Tre giorni con il Buskers Festival; Festa conclusiva del Carnevale 2026 a Malcontenta; Fate, trampolieri e giocolieri: Praiano festeggia il Carnevale in piazza. Giocoleria e illusionismo con Alice e il MagoDomani, alle 17, il Teatro Nicola degli Angeli di Montelupone ospita Alice e il Mago, un’esperienza unica che mescola magia,... Domani, alle 17, il Teatro Nicola degli Angeli di Montelupone ospita ... ilrestodelcarlino.it ‘Incanti’, teatro e magia sul palco: Tra illusionismo e personaggiStasera alle 21 al Teatro Nuovo va in scena ‘Incanti’, spettacolo che riunisce sei dei più premiati illusionisti italiani under 30, scritto e diretto dal campione italiano di mentalismo Andrea ... ilrestodelcarlino.it Al Cuore Adriatico il Carnevale è uno spettacolo! Buskers Festival Clown, maghi, mimi, illusionisti e performance teatrali e musicali trasformeranno il centro in un festival da batticuore Un Carnevale tutto da vivere, tra stupore, sorrisi e magia. Ce - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.