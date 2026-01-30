Quando il viaggio dei sogni diventa un shock psicologico che cos'è la sindrome di Parigi

Molti turisti partono con grandi aspettative, ma spesso si scontrano con la realtà di Parigi, che può rivelarsi molto diversa da come la dipingono sui social o nei film. Alcuni di loro, dopo aver vissuto il fallimento del sogno, si trovano a affrontare un vero e proprio shock psicologico. La sindrome di Parigi, come viene chiamata, colpisce chi si aspettava una città da cartolina e invece si ritrova in un luogo fatto di disagio, disorganizzazione e delusione. È una reazione che può mettere in crisi anche mentalmente, port

Si può essere "malati" di delusione? La sindrome di Parigi è un disturbo secondo il quale alcuni turisti avrebbero uno shock immenso quando capiscono che la capitale francese è tutt'altro che perfetta.

