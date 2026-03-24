Mamma è svenuta bimbo di 4 anni guida gli operatori del 118 al telefono | salvati da fuga di monossido a Rovigo

Un bambino di quattro anni ha chiamato il 118 per segnalare che sua madre era svenuta a causa di una fuga di monossido nei pressi di Rovigo. Grazie alle istruzioni ricevute al telefono, il piccolo ha guidato gli operatori nel soccorso, permettendo di intervenire tempestivamente. Il Suem 118 ha commentato l’episodio sottolineando il coraggio del bambino e la professionalità degli operatori.

“Un episodio che evidenzia, da un lato, il coraggio inconsapevole del bambino, e dall’altro l’altissimo livello di preparazione e umanità degli operatori della Centrale Operativa” è il commento del Suem 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rovigo, esanime per monossido di carbonio: bambino di 4 anni al telefono aiuta i sanitari a salvare la mammaAd Adria (Rovigo), le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava attraversando la... Mamma sviene per il monossido: bimbo di 4 anni risponde al 118 e le salva la vitaAdria (Rovigo), 24 marzo 2026 – Un bambino di quattro anni al telefono di casa ha aiutato i sanitari del 118 a salvare la mamma. Una selezione di notizie su Mamma è svenuta bimbo di 4 anni guida... Temi più discussi: Mamma svenuta a terra, bambino di 4 anni al telefono di casa aiuta sanitari a salvarla; Rovigo: la mamma sviene, bimbo di 4 anni la salva rispondendo al Suem; Bimbo giù dalle scale, al vaglio le ricerche sul web della madre indagata per omicidio volontario; Indagata per omicidio volontario. Mamma svenuta a terra, bambino di 4 anni al telefono di casa aiuta sanitari a salvarlaPoteva essere una tragedia, ma la prontezza di un bimbo di quattro anni e la competenza della centrale operativa del Suem 118 dell'Ulss 5 Polesana hanno trasformato un incubo in una storia ... ilmattino.it Mamma sviene per il monossido: bimbo di 4 anni risponde al 118 e le salva la vitaTragedia sfiorata ad Adria (Rovigo), la donna era a terra priva di sensi. L’allarme è partito dal datore di lavoro preoccupato per non aver visto arrivare la donna in ufficio. ilrestodelcarlino.it Rovigo: un bambino di 4 anni al telefono di casa aiuta isanitari a salvare la mamma - facebook.com facebook Sviene per il monossido, il figlio di 4 anni parla con il 118 e la salva: «La mamma è distesa a terra» x.com