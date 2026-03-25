Studente di terza media accoltella un’insegnante di 57 anni fuori dalla scuola nel Bergamasco La donna è grave

Da ilfattoquotidiano.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio si è verificato fuori da una scuola media nella zona di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove uno studente ha ferito con un'arma da taglio un'insegnante di 57 anni. La donna è stata trasportata in ospedale e si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Uno studente ha accoltellato un’ insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La vittima, 57enne, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, è una docente di francese. Come spiega Repubblica, l’aggressione è avvenuta alle 7:45 di mercoledì mattina, poco prima che la campanella desse avvio all’entrata degli studenti dentro la scuola, come tutte le mattine. Subito è stata inviata sul posto in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa di Entratico e un’auto medica da Seriate. Le gravi condizioni della donna hanno però necessitato del trasporto urgente in elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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