Un episodio si è verificato fuori da una scuola media nella zona di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove uno studente ha ferito con un'arma da taglio un'insegnante di 57 anni. La donna è stata trasportata in ospedale e si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Uno studente ha accoltellato un’ insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La vittima, 57enne, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, è una docente di francese. Come spiega Repubblica, l’aggressione è avvenuta alle 7:45 di mercoledì mattina, poco prima che la campanella desse avvio all’entrata degli studenti dentro la scuola, come tutte le mattine. Subito è stata inviata sul posto in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa di Entratico e un’auto medica da Seriate. Le gravi condizioni della donna hanno però necessitato del trasporto urgente in elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Studente di terza media accoltella un’insegnante di 57 anni fuori dalla scuola nel Bergamasco. La donna è grave

Articoli correlati

Bergamo, studente di terza media accoltella un'insegnante fuori da scuola: è gravissimaUno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni.

Bergamo, studente accoltella professoressa fuori da scuola: la donna è graveUna donna di 58 anni è stata ferita con un coltello nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Studente di terza media accoltella...

Temi più discussi: Bocciatura all'esame di terza media: probabilità, requisiti di ammissione 2026 e voto finale; INVALSI Terza Media 2026: senza i test niente esame? Facciamo chiarezza; Le scuole di Roma al viaggio della Memoria 2026: Sarà il primo senza testimoni, né sopravvissuti; Varese vola a Bruxelles: i giovani scienziati della Scuola Europea premiati al Simposio delle Scienze.

Studente delle medie accoltella un'insegnante fuori da scuola, la donna è graveL'aggressione sarebbe avvenuta questa mattina. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è un alunno della terza media ... rainews.it

Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente di terza media davanti a scuola: è graveUna professoressa di 57 anni è stata accoltellata la mattina di oggi, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario in provincia di Bergamo. L’aggressore, uno studente di terza media, ha sferrato diverse ... blitzquotidiano.it

Questa mattina, poco prima delle 8, davanti all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata ferita a coltellate da uno studente di terza media. Come scrive L’Eco di Bergamo, la donna - c - facebook.com facebook

Gara internazionale di #greco antico, al primo posto uno studente del liceo classico di #Nola Francesco Fredella x.com