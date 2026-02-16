Milano Cortina uno sguardo internazionale Intervista a Douglass Benning e Jay Carney

Douglass Benning, console generale degli Stati Uniti a Milano, ha parlato delle sfide legate alla promozione della collaborazione internazionale, sottolineando l’importanza di rafforzare i legami tra i paesi per la prossima Olimpiade Milano-Cortina. Jay Carney, invece, ha spiegato come Airbnb stia investendo in progetti di sostenibilità e integrazione, con particolare attenzione alle comunità locali e alle nuove politiche di turismo. Entrambi hanno condiviso le loro opinioni su come l’evento possa rappresentare un’opportunità di crescita e innovazione.

Intervista a Douglass Benning, console generale degli Stati Uniti in Italia e Jay Carney, executive vice president and global head of policy and communications, Airbnb