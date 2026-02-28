Tra regressioni e umanoidi | uno sguardo ravvicinato alle opere di Mattia Moreni - VIDEO

Da ravennatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 marzo al 3 maggio 2026, il Mar – Museo d’Arte di Ravenna ospita l’ultima tappa di un progetto curato da Claudio Spadoni e promosso dall’Associazione Mattia. L’evento mette in mostra le opere di Mattia Moreni, artista noto per le sue

Le serie della Regressione della Specie e degli Umanoidi rappresentano infatti ultimi approdi della ricerca di una delle figure più originali e inquiete dell’arte italiana del secondo Novecento. La mostra al Mar - curata da Serena Simoni - raccoglie una trentina di grandi opere suddivise in due sezioni per illustrare la produzione dall’inizio degli anni Ottanta e il 1999, anno della scomparsa di Moreni. Segue una terza sezione che presenta un ricco apparato fotografico e documentario allo scopo di mostrare l'interesse che numerosi critici italiani e internazionali hanno dedicato ai diversi periodi del suo lavoro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni: dalla "Regressione della specie" agli "Umanoidi"Il museo ravennate accoglie una esposizione dedicata alla produzione degli ultimi 20 anni di vita dell'artista.

Aggiornamenti e notizie su Mattia Moreni.

Temi più discussi: Arte: le opere di Mattia Moreni tra regressione della specie e umanoidi al Mar di Ravenna; Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni: dalla Regressione della specie agli Umanoidi; L'ultimo Moreni con 33 opere al Museo d’arte della città; GeMUN 2026: inaugurato il summit studentesco globale dedicato al futuro del mondo.

Tra regressioni e umanoidi: uno sguardo ravvicinato alle opere di Mattia Moreni - VIDEOIl Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna dal 1 marzo al 3 maggio 2026 propone l'ultimo evento di un ampio progetto - curato da Claudio Spadoni e promosso da Associazione Mattia- che mette in rete ... ravennatoday.it

Inaugura al MAR di Ravenna la mostra su Mattia Moreni: gli ultimi vent’anni tra Regressione e UmanoidiSarà inaugurata oggi, sabato 28 febbraio alle 18, al MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna la mostra Dalla regressione della specie all’umanoide, ... ravennanotizie.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.