Tra regressioni e umanoidi | uno sguardo ravvicinato alle opere di Mattia Moreni - VIDEO

Dal 1 marzo al 3 maggio 2026, il Mar – Museo d’Arte di Ravenna ospita l’ultima tappa di un progetto curato da Claudio Spadoni e promosso dall’Associazione Mattia. L’evento mette in mostra le opere di Mattia Moreni, artista noto per le sue

Le serie della Regressione della Specie e degli Umanoidi rappresentano infatti ultimi approdi della ricerca di una delle figure più originali e inquiete dell’arte italiana del secondo Novecento. La mostra al Mar - curata da Serena Simoni - raccoglie una trentina di grandi opere suddivise in due sezioni per illustrare la produzione dall’inizio degli anni Ottanta e il 1999, anno della scomparsa di Moreni. Segue una terza sezione che presenta un ricco apparato fotografico e documentario allo scopo di mostrare l'interesse che numerosi critici italiani e internazionali hanno dedicato ai diversi periodi del suo lavoro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni: dalla "Regressione della specie" agli "Umanoidi"Il museo ravennate accoglie una esposizione dedicata alla produzione degli ultimi 20 anni di vita dell'artista.

Aggiornamenti e notizie su Mattia Moreni.

Temi più discussi: Arte: le opere di Mattia Moreni tra regressione della specie e umanoidi al Mar di Ravenna; Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni: dalla Regressione della specie agli Umanoidi; L'ultimo Moreni con 33 opere al Museo d’arte della città; GeMUN 2026: inaugurato il summit studentesco globale dedicato al futuro del mondo.

Tra regressioni e umanoidi: uno sguardo ravvicinato alle opere di Mattia Moreni - VIDEOIl Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna dal 1 marzo al 3 maggio 2026 propone l'ultimo evento di un ampio progetto - curato da Claudio Spadoni e promosso da Associazione Mattia- che mette in rete ... ravennatoday.it

Inaugura al MAR di Ravenna la mostra su Mattia Moreni: gli ultimi vent’anni tra Regressione e UmanoidiSarà inaugurata oggi, sabato 28 febbraio alle 18, al MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna la mostra Dalla regressione della specie all’umanoide, ... ravennanotizie.it

Stasera alle 18 inaugurazione della mostra ‘Mattia Moreni. Dalla regressione della specie all’Umanoide’ Da domani il MAR osserva i seguenti orari: martedì – sabato 9.00 – 18.00 domenica e festivi 10.00 – 19.00 chiuso il lunedì La biglietteria chiude mezz’ora x.com

Faenzawebtv. . Dalla regressione della specie all'umanoide: il Mar ripercorre gli ultimi 20 anni di creazioni di Mattia Moreni L’esposizione, curata da Serena Simoni, è l’ultimo passo di un percorso, ideato da Claudio Spadoni, che ha coinvolto 5 musei e città ch - facebook.com facebook