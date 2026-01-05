Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ecco i BANDI 2025 26 di alcune Università non solo telematiche

Scopri i bandi 2025/26 per i percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU, disponibili anche presso università non telematiche. Diverse istituzioni hanno già aggiornato le pagine dedicate ai nuovi percorsi dell’anno accademico 2025/26, offrendo opportunità per chi desidera ottenere l’abilitazione professionale in modo chiaro e strutturato. Consulta le informazioni ufficiali per conoscere requisiti, scadenze e modalità di iscrizione.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI 202526 di alcune Università (non solo telematiche) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

