Roma la Sapienza è la prima università al mondo negli studi classici

La Sapienza di Roma si posiziona come prima università al mondo nelle discipline di studi classici e storia antica, secondo una classifica internazionale pubblicata il 25 marzo 2026. Inoltre, l'ateneo si colloca tra le prime dieci università a livello globale anche nei settori di archeologia e storia dell'arte. La graduatoria valuta le performance accademiche e di ricerca delle università in queste aree di studio.

Roma, 25 marzo 2026 – Sapienza prima università al mondo in Classics & Ancient History e tra le prime dieci con Archeology e History of Art. È la prima volta che un’università italiana si colloca con 3 materie nella Top 10 della classifica Qs World University Rankings by Subject resa pubblica il 25 marzo. L’edizione 2026 del Report conferma per il sesto anno consecutivo il primato assoluto dell’Ateneo negli studi classici, unico primato mondiale per le università italiane, e premia l’ambito umanistico con il 7° posto assoluto assegnato sia agli studi storico-artistici sia a quelli archeologici, con Archaeology che passa dalla 11ª posizione alla 7ª e History of Arts che balza dalla 18ª alla 7ª. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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