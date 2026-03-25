La società di analisi globale QS Quacquarelli Symonds ha pubblicato la classifica delle università mondiali, considerando oltre 21.000 programmi accademici. Tra i paesi dell’Unione Europea, l’Italia si posiziona al terzo posto. La Sapienza si distingue come la migliore università italiana nelle discipline di lettere classiche e storia antica. La classifica si basa su vari parametri di valutazione e analizza istituzioni di tutto il mondo.

QS Quacquarelli Symonds, società di analisi globale della formazione universitaria globale, ha pubblicato la classifica che analizza oltre 21mila programmi accademici in più di 1.900 università in oltre 100 paesi, coprendo 55 discipline e cinque grandi aree di studio (Arti e scienze umane, Ingegneria e tecnologie, Scienze della vita e medicina, Scienze naturali, Scienze sociali, economiche e manageriali). Sono 60 gli atenei italiani (rispetto ai 56 del 2025), che compaiono 769 volte nella classifica di quest’anno, di cui 671 voci nelle singole discipline e 98 nelle cinque grandi aree di studi. L’Italia si dimostra la settima nazione più rappresentata per numero di università classificate, ma soprattutto è al terzo posto tra i paesi dell’Unione Europea per numero di università classificate, dietro alla Francia (93) e alla Germania (72). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Università, la classifica delle migliori al mondo: Italia 3° tra i paesi Ue, La Sapienza prima in lettere classiche e storia antica

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