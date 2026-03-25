L'Università La Sapienza di Roma si conferma prima nel mondo per le discipline di Lettere classiche e Storia antica nella classifica 2026. È il sesto anno consecutivo che questa istituzione si posiziona al primo posto in queste aree di studio, confermando il suo ruolo di eccellenza a livello internazionale. La graduatoria valuta le università in base a vari parametri di qualità e ricerca.

Un’eccellenza non soltanto italiana ma riconosciuta in tutto il mondo: l’Università La Sapienza di Roma è ancora una volta davanti a tutte (sesto anno consecutivo) per Lettere classiche e Storia antica nella classifica mondiale delle università per materia 2026. In questa speciale graduatoria, al secondo posto si trova l’Università di Fudan (Cina), al terzo quella di Pechino mentre Oxford scende al quarto posto. Impegno scientifico costante. “Il nuovo Qs World University Rankings by Subject 2026 consolida l'eccellenza del nostro ateneo con la conferma del primato mondiale in Classics & Ancient History, ottenuto per il sesto anno consecutivo, e l'avanzamento nella top 10 in Archaeology e History of Art”, spiega la rettrice Antonella Polimeni al Messaggero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Università, classifica mondiale: La Sapienza al primo posto in Lettere classiche e Storia antica

Articoli correlati

La Sapienza al primo posto nel mondo per Lettere classicheAGI - L'Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo.

Qual è la città italiana dove si vive meglio: al primo posto nella classifica mondiale c’è L’AiaL'indice annuale di Numbeo analizza la qualità della vita di tutte le città del mondo: ecco la classifica del 2026, dove i Paesi Bassi occupano...

Tutti gli aggiornamenti su Università classifica mondiale La...

Temi più discussi: Architettura, design, marketing: Qs premia le università di Milano. Politecnico e Bocconi nelle top ten della classifica mondiale per materia; Paesi più felici del mondo: la classifica 2026 secondo l'Università di Oxford.; Università di Padova tra le Top 50 mondiali: ecco chi lo dice; Studiare in Lussemburgo, l'università multilingue e i suoi vantaggi.

Classifica università: Bologna è la migliore in 16 discipline, ecco qualiNella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, l’Alma Mater è prima in Italia in 16 discipline e per 9 volte nella top 50 mondiale. Netto miglioramento di Chimica (+37 posizioni), S ... msn.com

La classifica Qs delle università del mondo: Italia terza in UeROMA – L’Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo nella classifica Qs World University Rankings by Subject 202 ... livesicilia.it

Telearena. . Protesta all'università di Verona per la presenza come relatore di un seminario di Adriano Scianca, ex responsabile della cultura di Casapound. #telearena #verona #università #news - facebook.com facebook

Oggi l’ultima lezione di Maurizio Ferraris All’Università di Torino, nella stessa aula dove, giovane studente,più di 50 anni fa, aveva ascoltato la sua prima lezione di Filosofia, tenuta da Gianni Vattimo @Corriere x.com