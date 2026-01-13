Il Tar del Lazio potrebbe revocare l’approvazione del semestre filtro di Medicina e dei test svolti a novembre e dicembre. La decisione, attesa a breve, solleva preoccupazioni tra studenti e istituzioni. Questo provvedimento potrebbe influire sulle modalità di accesso e sui percorsi di ammissione al corso di laurea in Medicina, evidenziando l’importanza di seguire attentamente gli sviluppi giudiziari in corso.

Il Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test effettuati dagli studenti a novembre e dicembre. Lo hanno detto i due avvocati che stanno seguendo molti di questi ricorsi, alla presentazione del comitato Medicina senza filtri. Troppi i problemi: mancanza di anonimato, pochi controlli e cambio delle regole in corsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorso

Leggi anche: Gli avvocati: “Semestre filtro di Bernini è un pasticcio, incostituzionale aprire graduatorie Medicina a tutti”

