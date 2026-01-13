Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar | l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorso
Il Tar del Lazio potrebbe revocare l’approvazione del semestre filtro di Medicina e dei test svolti a novembre e dicembre. La decisione, attesa a breve, solleva preoccupazioni tra studenti e istituzioni. Questo provvedimento potrebbe influire sulle modalità di accesso e sui percorsi di ammissione al corso di laurea in Medicina, evidenziando l’importanza di seguire attentamente gli sviluppi giudiziari in corso.
Il Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test effettuati dagli studenti a novembre e dicembre. Lo hanno detto i due avvocati che stanno seguendo molti di questi ricorsi, alla presentazione del comitato Medicina senza filtri. Troppi i problemi: mancanza di anonimato, pochi controlli e cambio delle regole in corsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorso
Leggi anche: Gli avvocati: “Semestre filtro di Bernini è un pasticcio, incostituzionale aprire graduatorie Medicina a tutti”
“Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorso - Il Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test effettuati dagli studenti a novembre e dicembre ... fanpage.it
MEDICINA ALBANIA Semestre filtro, 220 studenti ammessi a Medicina… in Albania - Si tratta di ragazzi che hanno superato il semestre filtro di Tor Vergata ma si trovano a frequentare la sede estera dell’università ... statoquotidiano.it
Polemica sul caso dei 220 studenti del semestre-filtro a Medicina assegnati alla sede albanese dell'Università di Roma Tor Vergata e costretti a pagare rette altissime, che raggiungono i 9.650 euro - facebook.com facebook
Semestre filtro di Medicina all'Uni Fg: solo in 104 staccano il pass, a febbraio chance per altri 141 iscritti x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.