Università assegnati tutti i posti di Medicina a Messina | luci e ombre del semestre filtro

All'Università degli Studi di Messina sono stati assegnati tutti i 1.157 posti disponibili nel corso di Medicina, rendendolo ormai saturo. Con il completamento dell'ultimo scorrimento, che ha coperto le 26 posizioni residue, il percorso di studi appare pienamente occupato. Questa situazione riflette le dinamiche di accesso e domanda, evidenziando sia le opportunità che le sfide legate all'assegnazione dei posti in ambito universitario.

Il racconto di una studentessa del secondo anno che, dopo l'ultimo scorrimento, commenta la situazione vissuta dai suoi colleghi del primo anno Sono stati coperti tutti i 1157 posti di Medicina disponibili all'Università degli Studi di Messina. Dopo l'ultimo scorrimento, necessario per coprire i 26 slot rimasti vacanti, il corso di studi può essere definito saturo. Chi ha superato il cosidetto semestre filtro, su cui non sono mancate le criticità, proseguirà regolarmente il proprio percorso nella seconda parte dell'anno accademico. Una situazione commentata da Valeria Certo, studentessa iscritta al secondo anno del corso che si esprime così: "Fino al 20 gennaio scorso i posti erano ventisei ma con la seconda ondata di scorrimento sono stati coperti. L'introduzione del semestre filtro per l'accesso a Medicina ha rappresentato un cambiamento significativo nel percorso di ammissione.

