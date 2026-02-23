Università l’Italia cresce ma non tutta allo stesso passo | la Sicilia perde studenti mentre il Nord accelera

L’iscrizione di studenti universitari in Italia cresce, ma la Sicilia registra una diminuzione di matricole mentre il Nord registra un aumento. La causa principale è la migrazione degli studenti verso regioni con maggiori opportunità e servizi migliori. La differenza tra le aree si accentua, creando un divario che coinvolge anche l’offerta di corsi e strutture. La tendenza si conferma negli ultimi anni, accentuando le disparità tra le diverse aree del Paese.

Crescere, ma non insieme. È questa l’immagine che emerge osservando oggi il sistema universitario italiano: più studenti complessivamente, più percorsi formativi e nuove opportunità, ma anche un divario territoriale che continua ad allargarsi. E a pagare il prezzo più alto sono ancora una volta il Mezzogiorno e le Isole, con la Sicilia tra le regioni che registrano le maggiori difficoltà. A delineare questo scenario è il quinto rapporto del Milan Higher Education Observatory (MHEO), dedicato all’impatto economico e alla sostenibilità dell’istruzione terziaria in Italia, che sarà presentato oggi all'Università di Milano, presente anche il messinese Giovanni Ardizzone, presidente della Fondazione Cariplo che parteciperà alla tavola rotonda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

