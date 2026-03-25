Università di Bologna prima in Italia nel ranking

L’Università di Bologna si posiziona al primo posto tra le università italiane nel QS World University Rankings by Subject 2026, salendo di 50 posizioni rispetto all’anno precedente. La classifica valuta le performance accademiche e di ricerca delle istituzioni su scala internazionale, considerando vari indicatori relativi a diverse discipline. La graduatoria include numerosi atenei di tutto il mondo, evidenziando le differenze di punteggio tra le diverse università.

L’Università di Bologna è prima in Italia con 50 posizioni nella QS World University Rankings by Subject 2026. Un risultato che conferma l’eccellenza dell’ateneo. Il rettore Giovanni Molari mostra la sua soddisfazione Sono usciti i risultati delQS World University Rankings by Subject 2026el’Università di Bologna è la prima in Italia con 50 presenze. Si tratta della classifica annuale che misura il rendimento delle università in tutto il mondo. In questo caso, sono state analizzate le prestazioni nei diversi ambiti disciplinari ed è proprio in questo contesto che l’Università di Bologna si conferma un’eccellenza italiana. Infatti, è proprio l’Alma Mater di Bologna a primeggiare in Italia con ben 50 presenze nel ranking. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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