Normale l' eccellenza pisana nel ranking Times | prima in Italia per la Fisica

La Scuola Normale di Pisa si conferma tra le istituzioni di eccellenza nel panorama accademico, posizionandosi al primo posto in Italia per il settore della Fisica secondo il ranking Times. Questa riconferma testimonia l'alto livello della formazione e della ricerca offerta dall'ateneo, consolidando la sua reputazione a livello nazionale e internazionale. La scuola continua a rappresentare un punto di riferimento nel campo scientifico, mantenendo elevati standard di qualità accademica.

Pisa, 21 gennaio 2026 - La Scuola Normale si conferma tra le eccellenze del sistema universitario italiano e internazionale. Secondo la Classifica World University Rankings by Subject 2026 di Times Higher Education, l’istituzione pisana è prima in Italia per le Scienze fisiche, seconda per le Scienze sociali e quarta per Arti e Scienze umane. Il ranking mette a confronto le attività di università di tutto il mondo in 11 campi di studio, per un totale di 148 discipline monitorate, valutando didattica, ricerca, trasferimento di conoscenza e reputazione accademica. Un quadro che restituisce una fotografia ampia e comparativa del sistema universitario globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

