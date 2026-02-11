Università di Foggia | balzo in avanti nel QS Ranking 2026 eccellenza in ricerca internazionalizzazione e didattica

L’Università di Foggia ha fatto un grande passo avanti nel QS Ranking 2026. La scuola si distingue per la qualità della ricerca, l’internazionalizzazione e la didattica. I risultati confermano che l’ateneo sta crescendo e si sta facendo spazio tra le università più apprezzate a livello mondiale.

L'Università di Foggia consolida la sua posizione nel panorama accademico nazionale e internazionale, come evidenziato dai risultati del QS World University Rankings 2026. L'ateneo dauno, con un punteggio complessivo di 20,2, rafforza la sua reputazione grazie a significativi progressi nella ricerca, nell'internazionalizzazione e nell'attenzione agli studenti, confermando un percorso di crescita costante e mirata. I risultati pubblicati oggi, 11 febbraio 2026, vedono l'Università di Foggia emergere come un polo dinamico e competitivo nel contesto italiano. La classifica, tra le più autorevoli a livello globale, fornisce un'istantanea della performance dell'ateneo, misurata attraverso una serie di indicatori chiave.

