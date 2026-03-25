la sapienza al primo posto nel mondo per lettere classiche

L'Università La Sapienza di Roma si conferma al primo posto nel mondo per i corsi di Lettere classiche e Storia antica, posizione che occupa da sei anni consecutivi. La classifica globale valuta le performance accademiche e la qualità della ricerca in questi settori. La posizione raggiunta rappresenta un risultato di rilievo a livello internazionale.

AGI - L' Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo. È quanto emerge dalla sedicesima edizione annuale della classifica QS World University Rankings by Subject, pubblicata oggi da QS Quacquarelli Symonds, società di analisi globale della formazione universitaria globale. La classifica analizza in modo indipendente oltre 21.000 programmi accademici in più di 1.900 università in oltre 100 paesi, coprendo 55 discipline e cinque grandi aree di studio (Arti e scienze umane, Ingegneria e tecnologie, Scienze della vita e medicina, Scienze naturali, Scienze sociali, economiche e manageriali). 🔗 Leggi su Agi.it

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