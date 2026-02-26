Migliori ospedali del mondo Gemelli primo in Italia e 33° a livello globale Domina la Lombardia assente il Sud

L’ultima classifica di Newsweek posiziona il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS al primo posto tra gli ospedali italiani, collocandolo al 33° livello mondiale. La graduatoria evidenzia una predominanza delle strutture della Lombardia, mentre il Sud appare assente. Questi dati riflettono le differenze regionali nel settore sanitario e il ruolo di rilievo di questa struttura a livello internazionale.

La classifica "World's Best Hospitals 2026" di Newsweek premia il Policlinico Gemelli di Roma; la Lombardia vede in classifica ben cinque ospedali. Malissimo il Sud Italia Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS primo ospedale italiano come qualità nella classifica Newsweek 2026: è questo il dato che emerge dall'ultima edizione di World's Best Hospitals 2026, la graduatoria internazionale pubblicata da Newsweek in collaborazione con Statista. L'Italia si conferma ben rappresentata nel ranking globale che analizza oltre 2.500 strutture in 32 Paesi, ma è il Gemelli a guidare la classifica nazionale, conquistando anche una posizione di rilievo a livello mondiale: è infatti al numero 33 della classifica globale.

