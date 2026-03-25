Unione Valdera | pubblicato il bando per l' iscrizione agli asili nido

L’Unione Valdera ha pubblicato il bando per le iscrizioni ai nidi d’infanzia. Dal 26 marzo al 21 aprile 2026 sono aperti i termini per presentare le domande relative ai bambini nati dall’1 gennaio 2024 fino al 21 aprile 2026. Le iscrizioni riguardano i nidi d’infanzia dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Capannoli.

L’Unione Valdera pubblica il bando per i nidi d’infanzia. Dal 26 marzo al 21 aprile 2026 sono così nuovamente aperti i termini per iscrivere i bambini nati dall’1 gennaio 2024 al 21 aprile 2026 ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell’Unione, ovvero quelli di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera, per l’anno educativo 20262027. Saranno circa 700 i posti disponibili per gli utenti nei 20 nidi situati nei Comuni dell’Unione, alcuni provvisti anche di sezioni per lattanti a partire dai 3 mesi. I genitori che intendono iscrivere i propri figli possono conoscere gli ambienti e spazi educativi di ciascun nido visitando le strutture indicate sul sito dell’Unione Valdera all’apposita notizia (www. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Unione Valdera: pubblicato il bando per l'iscrizione agli asili nido Articoli correlati Caos asili nido, a giugno scade il bando e i sindacati chiedono un incontroIl prossimo 30 giugno scadrà il bando per gli asili nido comunali di Latina e per la materna San Marco. Cesenatico, apre il bando di iscrizione al nido d'infanzia comunale: in programma gli open dayVerranno svolti open-day in tutte le scritture comunali e sarà possibile anche richiedere informazioni per la nuova struttura di via Leone A... Tutti gli aggiornamenti su Unione Valdera Discussioni sull' argomento 'IoStudio', aperto il bando per il contributo destinato agli studenti delle scuole superiori della Valdera; Il Ponte di via Giovanni XXIII: La giunta è alla ricerca dei fondi che servono per l’ultimo lotto; A 60 km/h sul monopattino truccato per le vie di Pontedera; Il monopattino razzo fermato a Pontedera: correva a 60 all'ora. Il monopattino razzo fermato a Pontedera: correva a 60 all'oraA Pontedera un monopattino modificato che raggiungeva i 60 km/h è stato sequestrato. La Polizia Locale ha multato il conducente. motoblog.it L’Unione Valdera informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle borse di studio "IoStudio” per l’anno scolastico 2025/2026. Il beneficio, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e coordinato dalla Regione Toscana - facebook.com facebook