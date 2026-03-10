Cesenatico apre il bando di iscrizione al nido d' infanzia comunale | in programma gli open day

A Cesenatico, il 10 marzo, sarà aperto il bando di iscrizione al nido d'infanzia comunale per l'anno educativo 2025-2026. Sono previsti anche degli open day, durante i quali le famiglie potranno visitare le strutture e ricevere informazioni sui servizi offerti. La procedura rimarrà aperta fino a una data da definire, consentendo ai genitori di presentare le domande di iscrizione.

Verranno svolti open-day in tutte le scritture comunali e sarà possibile anche richiedere informazioni per la nuova struttura di via Leone A Cesenatico apre martedì 10 marzo il bando di iscrizione al nido d'infanzia comunale per l'anno educativo 2025-2026. Il nido d’infanzia verrà organizzato per i bambini nati negli anni 2024 e 2025, residenti nel territorio comunale di Cesenatico. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente online, accedendo tramite credenziali SPID alla piattaforma dedicata disponibile sul sito comunale e le famiglie avranno tempo fino a giovedì 9 aprile 2026. Il nido d’infanzia comunale... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

