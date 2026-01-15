Caos asili nido a giugno scade il bando e i sindacati chiedono un incontro

Il 30 giugno rappresenta la scadenza del bando per gli asili nido comunali di Latina e della scuola materna San Marco. La questione, al centro di attenzione, coinvolge le associazioni sindacali che chiedono un incontro per discutere delle modalità di gestione e delle eventuali criticità. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Il prossimo 30 giugno scadrà il bando per gli asili nido comunali di Latina e per la materna San Marco. Il Comune sta lavorando per la pubblicazione del prossimo bando che permetterà a società e cooperative di partecipare per la gestione dei nidi comunali. I sindacati hanno già chiesto un incontro ma al momento il Comune non ha fornito risposte in merito. In particolare si punta l'attenzione sui contratti poiché ogni cooperativa, finora, ha applicato contratti diversi che fanno emergere disparità di stipendi. La Uiltucs, per questo, ha scritto al Comune chiedendo chiarimenti alla prima cittadina, Matilde Celentano, perché le operatrici, "vogliono affrontare definitivamente il tema dell’equità salariale, della valorizzazione professionale e della stabilità del lavoro nei servizi oggi in appalto del servizio degli asili. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

