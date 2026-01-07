Solidarietà il Campania dona 10mila euro alle associazioni del territorio

Al Centro Commerciale Campania sono stati raccolti 10.000 euro destinati alle associazioni del territorio di Caserta e Marcianise. Questa iniziativa mira a sostenere le realtà locali che operano quotidianamente per il bene della comunità. I fondi saranno utilizzati per progetti e servizi di utilità sociale, contribuendo a rafforzare il tessuto civico della zona.

Al Centro Commerciale Campania raccolti 10.000 euro a favore delle associazioni locali attive sul territorio di Caserta e Marcianise. Si è svolta nella giornata del 6 gennaio la cerimonia di consegna degli assegni relativi alla raccolta benefica promossa durante il periodo natalizio attraverso l'iniziativa "Scatta una foto con Babbo Natale", che ha visto una significativa .

