Il Forteto, noto come un’eccellenza del territorio mugellano, è oggi al centro di un grave scandalo. La cooperativa, un tempo simbolo di solidarietà e crescita, è stata coinvolta in un’inchiesta per presunti abusi su minori affidati alla comunità di Rodolfo Fiesoli. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla gestione delle strutture sociali nella regione.

La cooperativa Il Forteto descritta sul sito dell’Unione dei Comuni del Mugello come un’eccellenza del territorio per la produzione del pecorino toscano. Se non fosse che la cooperativa di Vicchio – rinominata poi Forte Mugello – non esiste più da tempo dopo il fallimento, travolta dallo scandalo degli abusi su minori affidati alla comunità di Rodolfo Fiesoli. Quest’ultimo morto a 84 anni in una Rsa di Padova dopo la condanna a 14 anni e 10 mesi per abusi su minori. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano la Nazione. Le istituzioni locali si sarebbero giustificate parlando di “un’informazione vecchia, non aggiornata”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

"Forteto eccellenza del territorio", scivolone sul sito dell’Unione

Sul sito dell’Unione dei Comuni del Mugello, La cooperativa Il Forteto è presentata come un’eccellenza locale nella produzione del pecorino toscano. Questa descrizione mette in evidenza l’importanza storica e culturale dell’azienda, sottolineando il suo ruolo nel territorio. È importante garantire che le informazioni siano precise e rispettino i valori di trasparenza e correttezza, per mantenere la fiducia dei cittadini e delle istituzioni locali.

Forteto: Unione Comuni del Mugello cancella citazione sul sito. Dopo l’attacco di Fdi

L’Unione dei Comuni del Mugello ha rimosso dal proprio sito la citazione sulla cooperativa Il Forteto, dopo le polemiche sollevate da Fratelli d’Italia. In passato, la cooperativa era presentata come un’eccellenza locale nel settore del pecorino toscano. La decisione si inserisce nel contesto di un’attenta valutazione delle informazioni pubblicate, in risposta alle recenti contestazioni.

