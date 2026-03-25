L’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo sostegno all’attuale premier ungherese, definendolo un leader forte e autorevole. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il primo ministro si prepara ad affrontare le elezioni del 12 aprile, con i sondaggi che indicano una posizione di svantaggio rispetto alle opposizioni. La campagna elettorale si sta intensificando mentre si avvicina il voto.

L’Ungheria chiama, gli Stati Uniti rispondono. Il primo ministro unghereseViktor Orbán, in carica ininterrottamente dal 2010, si prepara adaffrontare le elezioni del 12 aprile in forte difficoltà, con il suo partitoFideszmolto indietro nei sondaggi. Ecco dunque che a mobilitarsi è il presidente degli Stati UnitiDonald Trump, che fa un endorsement al collega sovranista chiamandolo “leader forte che si batte per il suo Paese e la sua gente“. Il tycoon ribadiscel’appoggio di Washington alla sua candidatura: “È un vero amico, un combattente e un vincente, ha il mio completo e totale sostegno“. Pubblicando una foto che lo ritrae alla Casa Bianca al fianco del premier ungherese, Trump ha descritto Orbán come un primo ministro “stimatissimo a livello internazionale” e “un leader forte e autorevole”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ungheria, Trump sostiene Orbán: “Leader forte e autorevole, ungheresi votate per lui”

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