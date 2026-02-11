Ungheria leader opposizione | Orban pronto a diffondere video intimo per intimidirmi

Il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, ha accusato il governo di Viktor Orban di preparare una campagna diffamatoria per screditarlo prima delle elezioni del 12 aprile. Magyar ha detto di aver ricevuto informazioni su un possibile tentativo di diffondere un video intimo per intimidire lui e la sua squadra. La situazione si fa calda, mentre Orban rischia di perdere il suo lungo dominio politico dopo più di 15 anni al potere.

