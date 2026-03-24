Con dispiacere annunciamo che le Feste Medioevali 2026 non si terranno. Ringraziamo per l’interesse dimostrato e speriamo di potervi accogliere in un’altra occasione". Con queste parole, affidate ai profili social, è stata annunciata l’addio della tradizionale kermesse di Brisighella, organizzata da oltre quarant’anni. All’origine della decisione, maturata già da alcuni mesi, ci sono diversi fattori tra cui le normative stringenti e onerose necessarie per l’allestimento della kermesse su più giorni, visto che l’attività rientra nel pubblico spettacolo, i costi stessi dell’evento "divenuti ormai proibitivi", come affermano dall’associazione Feste Medioevali presieduta Lorenzo Sgarzani, e la mancata reperibilità di un nuovo organizzatore che fosse interessato a raccogliere il testimone dagli organizzatori attuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Costi alti e normative stringenti. Le Feste Medioevali non si terranno"

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