Sicilia danni da ciclone Harry | Farnesina al fianco delle imprese con un piano operativo e webinar il 19 febbraio

Il ciclone Harry ha causato danni alle imprese in Sicilia, spingendo il ministero degli Esteri a intervenire con un piano di aiuti e un webinar programmato per il 19 febbraio. La Farnesina ha deciso di offrire supporto concreto alle aziende locali, preparando strumenti e risorse per affrontare la crisi. Un esempio di questa azione è la creazione di un servizio dedicato per facilitare l’accesso ai fondi di emergenza.

Ciclone Harry: La Farnesina al fianco delle imprese siciliane con un piano operativo. Il governo italiano, attraverso la Farnesina, ha predisposto un piano di sostegno per le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Un webinar operativo, in programma il 19 febbraio, fornirà alle aziende informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari e assicurativi disponibili per fronteggiare i danni e riprendere le attività. L'iniziativa, sollecitata dal ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, nasce dall'incontro del 2 febbraio a Palermo tra le istituzioni e il mondo produttivo. Un tavolo di confronto a Palazzo d'Orleans.